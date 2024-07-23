Çayelispor, Semih Akyıldız'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Semih Akyıldız'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, TFF 1. Lig takımlarından Çorum FK'da sağ kanat oyuncusu olan 23 yaşındaki Semih Akyıldız'ı 1 yıllığına kiralık kadrosuna kattı.

Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, Ahlatçı Çorumspor'dan yetenekli kanat oyuncusu Semih Akyıldız ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Semih Akyıldız'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE