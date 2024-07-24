TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, oyuncusu Nevres Demir'in sözleşmesini yeniledi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, geçen sezon kadrosunda yer alan ve başarılı orta saha oyuncusu Nevres Demir ile devam kararı aldı. Demir, yeşil-beyazlı takım ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini imzaladı. - RİZE