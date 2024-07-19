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Çayelispor, kaleci Erdi Yokuşlu'yu transfer etti

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Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 32 yaşındaki kaleci Erdi Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 32 yaşındaki kaleci Erdi Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor'da file bekçiliği yapan 32 yaşındaki kaleci Erdi Yokuşlu'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son 24 Erzincanspor forması giyen Erdi Yokuşlu ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Erdi Yokuşlu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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