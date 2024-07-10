Çayelispor, Ertuğrul Sancaktutan'ı transfer etti

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ertuğrul Sancaktutan'ı renklerine bağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, BAL takımlarından Alaçatıspor'da top koşturan 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ertuğrul Sancaktutan'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Alaçatıspor forması giyen Ertuğrul Sancaktutan ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ertuğrul Sancaktutan'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE