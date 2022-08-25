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Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor

Spor Haberleri

Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor'da transfer çalışmaları başladı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-Lacivertli takıma bir futbolcu daha transfer oldu.

Çaycumaspor Kulübü 2022-2023 futbol sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. 25 Eylül' de başlayacak olan lig öncesinde Sarı-Lacivertli ekip transfer çalışmalarına başladı. Gelikspor takımından Furkan Tezcan'ı takıma kazandıran yönetim, Kastamonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından olan Taşköprüspor'un oyuncusu Şerif Sevinçhan'ı takıma kattı. Başkan Eser' in transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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