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Çaycumaspor-Terakkispor Maçında Gerilim: Taraftar Su Şişesi Fırlattı

Çaycumaspor-Terakkispor Maçında Gerilim: Taraftar Su Şişesi Fırlattı
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Zonguldak Süper Amatör Lig'de oynanan Çaycumaspor ile Terakkispor maçında taraftarlar, soyunma odasına giden rakip futbolculara su şişesi fırlattı. Şişelerden biri Çaycumaspor'un teknik direktörü Suat Kerçin'e isabet etti. Olay sonrasında gerginlik yaşandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ile Terakkispor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi ekibin taraftarları, soyunma odasına giden rakip takımın futbolcularına su şişesi fırlatınca, şişelerden biri Çaycumaspor takımının hocasına isabet etti.

Zonguldak Süper Amatör Lig'in 13. haftasında Çaycumaspor, sahasında Terakkispor ile karşı karşıya geldi. Terakkispor, 38. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi ekibin futbolcuları soyunma odasına giderken, rakip takımın futbolcuları Çaycumaspor taraftarlarının sahaya; çakmak, pet şişe ve yabancı cisimler fırlatması nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. O esnada Çaycumaspor Teknik Direktörü Suat Kerçin, futbolcuların sahadan ayrılmasına yardımcı olurken, fırlatılan içi su dolu şişe Kerçin'e isabet etti. Daha sonra bir polis ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Takımların soyunma odalarına gitmesinin ardından taraftarlar da stattan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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