Çaycumaspor olağanüstü kongreye gidiyor - Haberler

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Çaycumaspor olağanüstü kongreye gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaycumaspor olağanüstü kongreye gidiyor

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı.

Çaycumaspor Kulübü yönetiminden yapılan açıklamada; "Yönetim 5 Haziran'da saat 20.00'de toplanarak olağanüstü kongre kararı alındı. Kongrenin 23 Haziran günü Seka Sosyal Tesisleri'nde akşam saat 20.00 sularında yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Haziran günü aynı yer saatte yapılması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Çaycumaspor Kulübü Başkanı Deniz Atmaca'nın istifasının babasının sağlık sorunları nedeniyle kulüp başkanlığını bıraktığı öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Zonguldak Spor Haberler

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