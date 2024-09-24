Çaycumaspor Küçük Kızlar Takımı Hazırlık Maçında Galip Geldi
Çaycumaspor Voleybol takımı, Karadeniz Ereğli Voleybol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazanarak gelecekteki maçlar için umut verici bir performans sergiledi. Maç sonrası, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya sporcuları tebrik etti.
Çaycuma spor Voleybol takımı, küçük kızlar kategorisinde Karadeniz Ereğli Voleybol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında 3-0'lık galibiyet elde etti. Genç sporcular, etkileyici performanslarıyla dikkat çekerken, bu galibiyet gelecekteki maçlar için umut verici bir tablo çizdi.
Maçı izleyen Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, maç sonrasında sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kaya, ilçede yapılan tüm spor faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Çaycumaspor'un genç kızları, bu galibiyetle hem yeteneklerini ortaya koydu hem de ilçede sporun gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerinin sinyallerini verdi. - ZONGULDAK