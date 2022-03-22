Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Galatasaray'ın müsabakalarını oynadığı Nef Stadı, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Guinness Rekor Takdim Töreni, Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Bikem Kanı, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk katıldı.

Burak Elmas, basın toplantısından yaptığı konuşmada, projenin eski başkanlardan Mustafa Cengiz yönetimi zamanında başladığını hatırlatarak, "Merhum Mustafa Cengiz döneminde imzası atılan, eski yöneticilerimizden Yusuf Günay'ın emekleriyle gerçekleştirilen bu önemli projenin bitişi bizim dönemimize denk geldi. Mustafa Cengiz'e, yönetim kuruluna ve Enerjisa'ya teşekkür ediyorum. Kısa sürede bu projeyi sonlandırarak Galatasaray'ın ve Türkiye'nin geleceği için önemli bir işe imza attılar." diye konuştu.

Hayata geçirilen projeyle, stadın enerji maliyetinde önemli oranda tasarruf sağlanacağını dile getiren Elmas, "Stadımızda çok daha fazla fonksiyonu devreye sokarak gelir elde etmek, daha fazla yaşayan, maç günleri dışında da gelir üreten bir ticari alan ortaya çıkarma projemiz var. Bu proje için de mevcut yatırımın büyük önemi var. Stat çatısında kurulan güneş enerjisi panelleri 25 yıl sonunda ciddi anlamda gelir üretecek. İlk günden itibaren enerji maliyetlerinde ciddi bir avantaj sağlandı." ifadelerini kullandı.

Elmas, Enerjisa ile başka projeler için de çalışma yaptıklarını kaydederek, "Her alanda uzun süre bizimle çalışabilecek ortakların arayışı içindeyiz. Enerjisa'yı da bunlardan biri olarak görüyoruz. Stadın yanı sıra, diğer tesislerimizde enerji alanında gelir getirebilecek hangi projelerde birlikte çalışırız diye fikir jimnastiği yapıyoruz. Enerjide inovasyon çok önemli. Buna çok önem veriyoruz. Belli sektörlerde tecrübeli ortaklarla birlikte olarak gelir büyütmek, Galatasaray'ı geleceğe hazırlamak adına lehimize kullanmak istiyoruz. Uzun vadeli enerji odaklı gelir modellerini nasıl üretebiliriz diye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kanık: "Statta harcanan enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacak"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilirlik ihtiyacının çıktığı nokta, artan nüfus ve bu nüfusun kaynaklarını yenileme hızına dünyanın yetişememesi. 50 yıldır cepten yiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın kaynaklarını tüketiyoruz. Barack Obama'nın söylediği bir söz vardı, 'İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk, bunu değiştirecek son nesiliz.' demişti. Herkesin bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Galatasaray olarak ilkleri yaşatma misyonuyla kurulduk. Bu genlerimize işlemiş durumda. Kendimizi sadece sporla sınırlamamalıyız. Gelecek için çalışmamız gerekiyor. Bu proje, statta harcanan enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar ise "Sürdürülebilirlik; memleket faydasına, gelecek nesillerin bugünkü sorunların dışında yaşaması için yeni sorumluluk alanları almaktır. Bu da böyle bir proje. Pandemi ve sonrasında enerjinin en önemli konulardan biri olduğu aşikar. Bu anlamda da yerinde tüketebilmek önemli. Ürettiğiniz şey, yerinde tüketilecek. Galatasaray ile yaptığımız projenin hem memlekete hem Galatasaray'a hem Türk sporuna hem de gelecek nesillere örnek olduğunu düşünüyoruz. Proje 2 bin hanelik bir kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 25 yılın sonunda 1 milyardan liradan fazla gelir sağlayacak bir proje. Böyle bir proje ile rekorlar kitabına girdiğimiz için onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk ise projeyle birlikte Galatasaray'ın yıllık 4,5 milyon kilowatlık bir tasarruf sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, hem 10 bin 404 güneş paneli hem de 4,3 megawattlık elektrik üretimiyle rekorun Brezilya'dan Galatasaray Kulübüne geçtiğini belirtip, rekor sertifikasını başkan Burak Elmas'a teslim etti.