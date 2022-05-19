Muradiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Muradiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muradiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, oratoryo ve zeybek gösterisi ile devam etti.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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