Casper, Intel'in katkılarıyla düzenlenecek olan Excalibur FC 24 CUP'ı amatörden profesyonele tüm futbol fanatikleri için ödüllerle hazırlıyor. Turnuvaya kayıtlar başladı ve eleme maçları 14 Ekim'de başlayacak. Final maçlarının canlı yayınında tüm futbol severlere hediyeler sunulacak.

Casper, FC 24'ün turnuvasını düzenleyecek.

Şirket açıklamasına göre, Intel'in de katkılarıyla düzenlenecek olan Excalibur FC 24 CUP, amatörden profesyonele tüm futbol fanatikleri için ödüllerle hazırlandı. Turnuvaya kayıtlar başladı. Eleme maçları ise 14 Ekim'den itibaren oynanmaya başlayacak.

Excalibur FC 24 CUP birincisine Excalibur G870 Laptop, ikincisine Excalibur G770 Laptop ve üçüncüsüne de Excalibur gaming monitör ve aksesuar hediye edilecek.

Turnuva, dört büyüklerin temsilcilerini ve eleme turlarından çıkan finalistleri final maçlarında buluşturuyor. Twitch yayıncıları Hype ve Ege Arseven'in sunumuyla gerçekleşecek olan final maçlarının canlı yayınında tüm futbol severleri hediyeler bekliyor.

Etkinliğe "https://www.casper.com.tr/kampanyalar/excalibur-fc-24-cup-basliyor" adresinden veya Excalibur Discord kanalını ziyaret ederek kayıt yaptırılabiliyor.