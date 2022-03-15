CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret - Haberler

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CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), Uefa'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, RFS'nin, CAS prosedürü sürerken UEFA İcra Kurulunun kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Tarafların hızlandırılmış prosedürü kabul etmediği ve tahkim sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.

RFS'nin, FIFA Konseyi kararının yürütmesinin durdurulması talebine ilişkin CAS kararının ise muhtemelen bu hafta sonunda yayımlanacağı belirtildi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Milli Coğrafi Analiz Sistemi, Rusya, UEFA, Rus, Spor, Haberler

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