CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), Uefa'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, RFS'nin, CAS prosedürü sürerken UEFA İcra Kurulunun kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Tarafların hızlandırılmış prosedürü kabul etmediği ve tahkim sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.

RFS'nin, FIFA Konseyi kararının yürütmesinin durdurulması talebine ilişkin CAS kararının ise muhtemelen bu hafta sonunda yayımlanacağı belirtildi.