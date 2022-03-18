CAS'tan Rusya'nın FIFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre RFS'nin, henüz tarihi netleşmeyen duruşma yapılana kadar FIFA kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Rusya Milli Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilmişti.