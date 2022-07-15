CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazını reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazını reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın benzersiz koşullar meydana getirdiği belirtilerek, FIFA ve UEFA'nın tüzük ve yönetmeliklerine dayanarak takdir yetkisi kapsamında hareket ettiği kaydedildi.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA ile Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, şubat ayında başlayan işgalin ardından Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini tüm organizasyonlardan men etmişti.

CAS, mart ayında Rusya Futbol Federasyonunun kararı dondurma başvurusunu reddetmiş, Rusya bunun sonucunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde maç yapamamıştı.

Mayıs ayında da Rus kulüpleri Zenit St. Petersburg, Dinamo Moskova, Sochi ve CSKA Moskova, UEFA'ya karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Rusya Futbol Federasyonu Futbol Rusya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title