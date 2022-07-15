CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazını reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın benzersiz koşullar meydana getirdiği belirtilerek, FIFA ve UEFA'nın tüzük ve yönetmeliklerine dayanarak takdir yetkisi kapsamında hareket ettiği kaydedildi.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA ile Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, şubat ayında başlayan işgalin ardından Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini tüm organizasyonlardan men etmişti.

CAS, mart ayında Rusya Futbol Federasyonunun kararı dondurma başvurusunu reddetmiş, Rusya bunun sonucunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde maç yapamamıştı.

Mayıs ayında da Rus kulüpleri Zenit St. Petersburg, Dinamo Moskova, Sochi ve CSKA Moskova, UEFA'ya karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.