Çarşambaspor Futbol Akademisi U9 Takımı Samsun'da Kupa Kaldırdı

Samsun'da düzenlenen 'Mini Minikler Turnuvası'na katılan Çarşambaspor Futbol Akademisi U9 takımının minikleri Samsun 3.'sü olarak kupa kaldırdı. U10 takımı ise Samsun üçüncüsü oldu.

Samsun'da düzenlenen 'Mini Minikler Turnuvası'na katılan Çarşambaspor Futbol Akademisi U9 takımının minikleri Samsun 3.'sü olarak kupa kaldırdı.

Çarşambaspor Futbol Akademisi U9 takımı ve U10 takımının minikleri, Samsun'da düzenlenen 'Mini Minikler Turnuvası'na katıldı. U9 takımının minikleri düzenlenen turnuvada son 3 takım arasına kalarak kupa kaldırmaya hak kazandı. U10 takımın minikleri ise düzenlenen turnuvada son dörde kalıp son maçında Samsunspor'u eleyerek Samsun üçüncüsü oldular. Minikler sevinçlerini Çarşambaspor Kulübü yöneticileri ve teknik heyetiyle ve aileleri ile beraber paylaştılar.

"Kupa bizim çocuklara çok yakıştı"

U9 ve U10 takımının miniklerini tebrik eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Futbolun kalbi Çarşambalı miniklerimiz ile atıyor. Çarşambaspor Futbol Akademisi U9 takımımız, katıldıkları ilk turnuvada Samsun'da düzenlenen mini minikler turnuvasında son 3 takım arasına kalarak kupanın sahibi oldular. U10 takımımız Samsun'da düzenlenen minikler turnuvasında son 4'e kalarak son maçında Samsunpor'u eleyerek Samsun 3'üncüsü oldular. Çarşambaspor Kulüp Başkanımız Özkan Yıldırım, çocuklarımızın aileleri, sporcu miniklerimiz ve antrenörlerimiz ile bir araya geldik. Kupa bizim çocuklara çok yakıştı." - SAMSUN