Carraro Imoco Conegliano, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni Kazandı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu; Carraro Imoco Conegliano

Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci: 3-0

Gürsoy OLCA/İSTANBUL, –

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu

HAKEMLER: Sonja Simonovska, Paul Catalin Szabo-Alexi

SETLER: 25-16, 25-21, 25-19

CARRARO IMOCO CONEGLİANO: Haak, Fahr, Braga Guımaraes, Zhu, Chırıchella, Wolosz, de Gennaro (Libero)

SAVİNO DEL BENE SCANDİCCİ: da Silva, Bajema, Antropova, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (Libero)

SÜRE: 67 Dakika

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four final maçında Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene Scandicci Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. İki İtalyan takımını karşı karşıya getiren final maçını A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin takımı Carraro Imoco Conegliano 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Karşılamanın ilk setini zorlanmadan 25-16 kazanan Carraro Imoco Conegliano 2'nci seti de 25-21 önde bitirmeyi başardı. Son seti de 25-19 kazanan geçen senenin şampiyonu Carraro Imoco Conegliano şampiyon oldu.

Turnuvanın 3'üncülük maçında bugün oynanan maçta VakıfBank'ı 3-1 yenen Numia Vero Volley Milano bronz madalyanın sahibi olurken sarı-siyahlı temsilcimiz organizasyonu 4'üncü sırada tamamladı.