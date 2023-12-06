Caroline Wozniacki 2024 Avustralya Açık'ta wildcard ile yer alacak
Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'nin, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu. 2018 Avustralya Açık şampiyonu olan Wozniacki'nin turnuvaya katılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan Wozniacki, bu yıl tenise geri dönme kararı almıştı.
Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'nin, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 2018 Avustralya Açık şampiyonu 33 yaşındaki tenisçinin, 14 Ocak'ta başlayacak turnuvaya katılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
2020'de emekliye ayrılan Wozniacki, iki çocuk sahibi olmasının ardından bu yıl haziran ayında yeniden tenise dönme kararı almıştı.
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Danimarkalı tenisçi, bu sezon katıldığı ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan ABD'li tenisçi Coco Gauff'a, dördüncü turda yenilmişti.