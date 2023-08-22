Carlos Tevez, Independiente'nin yeni teknik direktörü oldu

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Independiente, teknik direktörlük görevine Carlos Tevez'i getirdi. 39 yaşındaki Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Tevez, daha önce ülkesinin Rosario Central takımını çalıştırmıştı.