Carlos Sainz İtalya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı olan İtalya Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek ilk sıradan başlama hakkını kazandı. Yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.