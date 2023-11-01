Carlos Alcaraz Paris Masters'ta elendi
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ATP 1000 serisi organizasyonunun en önemli favorilerinden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ikinci turda Rus Roman Safiullin'e mağlup oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasında dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci turda elendi.
ATP 1000 serisi organizasyonunun en önemli favorilerinden Alcaraz, ikinci turdan başladığı organizasyonda, elemelerden gelen Rus Roman Safiullin ile karşılaştı.
Safiullin, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek büyük sürprize imza attı.
Safiullin, üçüncü turda vatandaşı Karen Khachanov ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Spor