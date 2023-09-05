Carlos Alcaraz, Matteo Arnaldi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Matteo Arnaldi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Tek kadınlarda ise Madison Keys ve Marketa Vondrousova çeyrek finale çıktı.

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Matteo??????? Arnaldi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde son şampiyon Alcaraz, dünya 61 numarası Arnaldi ile oynadığı 4. tur karşılaşmasını 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı.

Andrey Rublev (8 numaralı seribaşı) de klasmanın 123. sırasındaki Jack Draper'ı 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) yenerek son 8 isim arasına girdi.

Keys ve Vondrousova çeyrek finalde

Tek kadınlarda 2017 finalisti Madison Keys (17), maç öncesi favori olarak gösterilen Jessica Pegula'yı (3) eledi. Keys, yalnızca bir saat süren maçı 2-0 (6-1, 6-3) kazanarak çeyrek finalist oldu.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ise dünya sıralamasının 59. basamağındaki Peyton Stearns karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 alarak ABD Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.