Carlos Alcaraz Finale Yükseldi: Musetti Sakatlandı

Carlos Alcaraz Finale Yükseldi: Musetti Sakatlandı
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Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'nin sakatlığı nedeniyle finale adını yazdırdı. Yarı final maçında Alcaraz, rakibi karşısında güçlü bir performans sergiledi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'nin maçtan çekilmesiyle finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında dünya 2 numarası Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Musetti karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Fransa Açık'ta yarı final oynayan Musetti, ilk seti 6-4 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

"Tie-break" ile sonuçlanan ikinci seti 7-6, üçüncü seti ise 6-0 ile hanesine yazdıran Alcaraz, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dört kez grand slam şampiyonu Alcaraz, 4. sette 2-0 öndeyken Musetti'nin sakatlığı nedeniyle sahadan çekilmesiyle 2 saat 25 dakika süren karşılaşma sonunda finale yükseldi.

Tek erkeklerin diğer finalisti, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic arasındaki maçın ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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