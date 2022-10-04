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Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda

Spor Haberleri

Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, katıldığı Astana Açık'a ilk turda veda etti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, katıldığı Astana Açık'a ilk turda veda etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplam 1 milyon 900 bin dolar ödüllü Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasına katılan sezonunun forma ismi Alcaraz, sürpriz bir yenilgi aldı.

Bu sezon biri grand slam (ABD Açık) olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan 19 yaşındaki tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 1 saat 46 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Goffin, ikinci turda Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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