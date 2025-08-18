Carlos Alcaraz, Cincinnati Masters'ı Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Cincinnati Masters Tek Erkekler Finali'nde İtalyan Jannik Sinner'in maçtan çekilmesiyle turnuvayı kazandı. Alcaraz, ABD Açık'a dünya 1 numarası olarak katılacak.

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

İlk sette oyunlarda 5-0 geriye düşen Sinner, rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilince İspanyol tenisçi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kortta verdiği röportajda maçtan çekilme kararına açıklık getiren Sinner, "Denedim, yapamıyorum. Tenisseverler için çok üzgünüm. Dünden beri kendimi iyi hissetmiyordum. Maç sırasında iyileşeceğimi düşündüm, ama daha da kötüleşti." diye konuştu.

Alcaraz, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a dünya 1 numarası olarak katılacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi

Ümit Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.