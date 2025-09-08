Haberler

Carlos Alcaraz, ABD Açık'ta Şampiyon Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD Açık finalinde İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle birlikte Alcaraz, toplamda altıncı grand slam kupasını kazandı ve dünya klasmanında birinci sıraya geri döndü.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Sinner ve Alcaraz, bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından ABD Açık finalinde de karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk servislerinde etkili olamayan ve 9 basit hata yapan rakibi karşısında ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı. İkinci setin 4. oyununda servis kıran Sinner, seti 6-3 alarak durumu 1-1 yaptı.

Turnuva boyunca ilk kez set kaybeden Alcaraz, baştan sona domine ettiği üçüncü seti sadece bir oyun vererek 6-1 kazandı. Son seti 6-4, maçı da 3-1 alan Alcaraz, turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferine uzandı.

Alcaraz, bu şampiyonluğun ardından yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı. İspanyol tenisçi, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç yaşta (22 yaş 125 gün) ulaşan ikinci sporcu oldu.

Alcaraz ile Sinner arasında final mücadelesini ABD Başkanı Donald Trump da izledi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.