Haberler

Carlos Alcaraz, ABD Açık'ta Novak Djokovic'i Yenerek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, yarı finalde 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Carlos Alcaraz, 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i setlerde 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşı karşıya geldi.

İspanyol raket, 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 yendi ve finale çıktı.

Diğer yarı final eşleşmesinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile bu gece karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Avrupa'da top koşturan milli yıldızı istedi: Bana onu alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.