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Carlo Holse: 'Maç Kazandıkça Özgüven Artıyor'

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Samsunspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse, takımdaki başarıların özgüvenlerini artırdığını ve takımın sezon başında iyi bir performans sergilediğini açıkladı. Holse, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Samsunspor'un yıldız orta saha oyuncusu Carlo Holse, maç kazandıkça kendilerine özgüven geldiğini söyledi.

Süper Lig'in ilk 6 haftasına damga vuran Samsunspor'da takımın Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın sezona başarılı bir giriş yapmasını değerlendiren Carlo Holse, "Samsun'a alıştım diyebilirim. Samsun ve Kopenhag farklı kültürler ama her geçen gün öğrenmeye, yeni şeyler keşfetmeye çalışıyoruz. Ailem de buraya alışmaya çalışıyor. Kendimizi Samsun'da evimizde gibi hissediyoruz" dedi.

"8 ve 10 numara pozisyonlarında rahat ediyorum"

Genelde sağ kanatta görev alan Holse, en rahat ettiği mevkilerin 8 ve 10 numara pozisyonları olduğunu belirterek, "Samsunspor'da olmaktan ötürü çok mutluyum. Daha fazla oynadıkça mutlu oluyorum. Sahaya her çıktığımda zevk almaya çalışıyorum. Stadyumumuzu ve taraftarımızın oluşturduğu atmosferi seviyorum. Şu dönemde maçlar kazandıkça hem biz mutlu oluyoruz hem de elimizden geldiğince taraftarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. 8 numara ve 10 numara pozisyonları, kendimi daha doğal hissettiğim pozisyonlar. Olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İhtiyaç doğrultusunda takımım bana sağ kanatta ihtiyaç duyarsa o pozisyona en çabuk şekilde adapte olmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum ama 8-10 numara sahada en çok rahat ettiğim pozisyonlar" diye konuştu.

"Maç kazandıkça takıma özgüven geliyor"

3 puan aldıkça takımca özgüven kazandıklarına değinen Holse, "Çok önemli bir sezonun içerisindeyiz. 1,5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyoruz. Uzun bir süre birlikte oynuyor olmamız tabi ki de bu dönemi daha güzel bir şekilde geçirmemize katkı sağlıyor. Başarımızın en önemli nedenlerinden biri de birlikte oynama alışkanlığı. Biz maçlar kazandıkça takıma özgüven geliyor. Umarım bu şekilde kazanmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

Carlo Holse, bu sezon Samsunspor formasıyla ligdeki 6 maçın tamamında da 11'de süre alırken, 1 gol 1'de asist yapma başarısı gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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