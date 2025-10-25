Cansu Çoban, Avrupa Şampiyonluğuna Odaklandı

Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olan bedensel engelli halterci Cansu Çoban (31), Avrupa şampiyonluğuna odaklandı.

Doğuştan omurga hastalığı (meningosel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu, geçen yıl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırması amacıyla başlatılan "Engelsiz Spor Projesi"ne katıldı.

Azmi ile kısa sürede spora adapte olan Cansu Çoban, halterde çok çalışarak kendini geliştirdi.

İlk defa Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Cansu, 79 kilogram büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kürsüye çıktıktan sonra öz güveni artan Cansu Çoban, yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi.

"Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası"

Cansu Çoban, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce sosyalleşmek amacıyla spor yapmaya başladığını söyledi.

Katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olmayı başardığını dile getiren Cansu, şampiyonunun ardından motivasyonunun yükselip spora daha fazla bağlandığını vurguladı.

Çok fazla çalışarak kendisini daha da geliştireceğini anlatan Cansu Çoban, "Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası. Haftada 3 gün yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Şampiyonada kazanmayı hedeflediği kupayı Kırklareli halkına armağan etmek istediğini anlatan Cansu, Kırklareli tarihinde de ilk olmak istediğini bildirdi.

Cansu Çoban, sporun kaslarının gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirterek tüm engellileri spor yapmaya davet etti.

Antrenör Ayşegül Sekmen ise sporcusunun çok çalıştığını ve bunun karşılığını ilk defa katıldığı şampiyona da aldığını belirtti.

Artık uluslararası başarılar elde etmek istediklerini anlatan Sekmen, Cansu Çoban'a güvendiğini katılacakları şampiyonalardan kupayla döneceklerini sözlerine ekledi.