Cansu Bektaş, Giresun'da Altınla Ödüllendirildi

Dünya ve Avrupa şampiyonu Giresunlu Milli Halterci Cansu Bektaş, memleketi Giresun'da altınla ödüllendirildi.

Giresun'da Başarıyı Destekleyenler Grubu tarafından rekortmen halterci Cansu Bektaş için altın takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ayhan Akten, "Kazandığı başarılarla bizleri, Giresun'umuzu ve Türkiye'mizi gururlandıran milli sporcumuz Cansu Bektaş evladımızı tebrik ediyoruz. Onun gibi başarılı olanları desteklemek Giresunlular olarak bizim görevimizdir. Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüne uygun sporcumuzu, Giresun farkındalığı oluşturmak, bir anlayış ve kültür oluşumuna örnek olmak için, iş adamı arkadaşlarımızla "Başarıyı Destekleyenler Grubu" olarak her birimiz birer altın takarak desteklemek istedik. Bütün dileğimiz, Giresunlu başarılı sporcularımızı ve her alandaki gençlerimizi desteklemek, sporcularımızın ve gençlerimizin Giresun'daki kurum ve kuruluş kadrolarında yer almalarını sağlamak, diğer gençlerimizin de önünü açmak ve Giresun'un adının her alanda olumlu şekilde anılmasını sağlamaktır. İnşallah bu tür törenlerimiz Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluklarıyla artarak devam edecektir. Milli gururumuz Cansu Bektaş'ın altınla ödüllendirilmesine katkı sağlayıp destek veren bütün işadamlarımıza ve firmalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cansu Bektaş: "Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu"

Törene babası ve amcası ile katılan ve oldukça duygulandığı görülen Cansu Bektaş'ta, bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Elde ettiği başarılarla Giresun'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Bektaş, "Bu anlamlı organizasyon benim için önemi çok değerli. İlimizde ve ülkemizde çok yetenekli sporcular var. Sporun ve sporcunun desteklenmesi daha büyük başarıları da beraberinde getirecektir. Avrupa ve Dünya şampiyonluklarım, rekorlarım var. Sıradaki hedefim Olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu mutluluğu da ilime ve ülkeme yaşatmak istiyorum. Bu anlamlı organizasyona katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

45 kilo kategorisinde milli formayla yarışan Cansu Bektaş'ın 3 kez üst üste büyükler Avrupa şampiyonluğu, 4 Dünya şampiyonluğu, toplamda 7 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Cansu Bektaş ayrıca Avrupa rekorunu da elinde bulunduruyor. - GİRESUN