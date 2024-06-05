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Cansu Akalın, Slovakya'nın MSK IUVENTA Michalovce takımına transfer oldu

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A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Kastamonu Belediyespor'da forma giyen Cansu Akalın, Slovakya'nın MSK IUVENTA Michalovce takımına transfer oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu, Akalın'a başarılar diledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Kastamonu Belediyespor'da forma giyen Cansu Akalın, Slovakya'nın MSK IUVENTA Michalovce takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Kastamonu Belediyespor'da pivot olarak forma giyen milli hentbolcu Cansu Akalın, 2023-2024 sezonunda Slovakya'nın MSK IUVENTA Michalovce takımında forma giyecek.

THF, Yenimahalle Belediyespor'dan daha önce aynı takıma transfer olan ikiz kardeşler Selen ile Cansu'ya başarılar diledi.

Kaynak: AA / Spor

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