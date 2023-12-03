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CANLI YAYIN DUYURUSU Beşiktaş kongresinde başkan adaylarının 10.30'dan itibaren yapacakları sunumu, üyelere son kez seslenişlerini DHA Feed 2'den...

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ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSUBeşiktaş kongresinde başkan adaylarının 10.30'dan itibaren yapacakları sunumu, üyelere son kez seslenişlerini DHA Feed 2'den CANLI vermeyi planlamaktayız.Bilgilerinize sunarız.

ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaş kongresinde başkan adaylarının 10.30'dan itibaren yapacakları sunumu, üyelere son kez seslenişlerini DHA Feed 2'den CANLI vermeyi planlamaktayız.

Bilgilerinize sunarız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş DHA Politika Spor Haberler

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