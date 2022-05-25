CANLI YAYIN DUYURUSU - Haberler

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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Spor
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CANLI YAYIN DUYURUSU

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak ZTK Finali öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlarının katıldığı ortak basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak ZTK Finali öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlarının katıldığı ortak basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor, Sivasspor, DHA, Spor, Haberler

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