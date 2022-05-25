CANLI YAYIN DUYURUSU - Haberler

CANLI YAYIN DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak ZTK Finali öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlarının katıldığı ortak basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak ZTK Finali öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlarının katıldığı ortak basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız
Demirören Haber Ajansı / Spor