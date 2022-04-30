CANLI YAYIN DUYURUSU

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlamalarını Taksim, Üsküdar, Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Ankara, İzmir ve Trabzon'dan dönüşümlü olarak FEED 1 VE FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız

Demirören Haber Ajansı / Spor