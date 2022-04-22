CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararınının kaldırılmasının ardından söz konusu Genel Kurul'un Divan Başkanı Metin Sinan Aslan ile avukatlar Metin Ünlü ve Can Natan'ın açıklamalarını DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız

Demirören Haber Ajansı / Spor