Bakan Kasapoğlu: 2021 yılında 169 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık

Cengiz Durmuş: Dünya tenisinde ilk 100 içindeki 30 sporcu turnuvada yer alacak

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Tenis Turnuvası, 18-24 Nisan tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Turnuvanın basın toplantısı, Türkiye Tenis Federasyonu'nun İstinye'de bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol katıldı.

Tenise sporuna katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol ise "TEB olarak bu yıl da sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Spora katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar farklı organizasyonlarla desteğimizi sürdürdük. Bu turnuvanın ilgiyle takip edileceğine ve genç sporcular ilham vereceğine inanıyoruz. Sayın bakanımıza ve başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.