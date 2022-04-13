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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir - Manisa etabının ödül töreninin ardından yaptığı açıklamaları DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.

MANİSA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir - Manisa etabının ödül töreninin ardından yaptığı açıklamaları DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız


Demirören Haber Ajansı / Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mehmet Kasapoğlu, Manisa, DHA, Spor, Haberler

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