CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız
Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK— Haberler (@Haberler) April 11, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor