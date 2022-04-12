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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Spor
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CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız


Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş, Futbol, DHA, Spor, Haberler

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