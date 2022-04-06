CANLI YAYIN DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile ICRYPEX arasında düzenlenen sponsorluk anlaşmasını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile ICRYPEX arasında düzenlenen sponsorluk anlaşmasını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor