CANLI YAYIN DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael için düzenlenen basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael için düzenlenen basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor