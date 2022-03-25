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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Spor
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CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael için düzenlenen basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael için düzenlenen basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael, Beşiktaş, DHA, Spor, Haberler

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