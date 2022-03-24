CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı teknik direktör Valerien Ismael'in İstanbul Havalimanı'na geliş görüntülerini DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı teknik direktör Valerien Ismael'in İstanbul Havalimanı'na geliş görüntülerini DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor