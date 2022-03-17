CANLI YAYIN DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Barcelona maçının ardından taraftarların çıkışlarını DHA Feed 1'den, protokol çıkışını ise DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Barcelona maçının ardından taraftarların çıkışlarını DHA Feed 1'den, protokol çıkışını ise DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor