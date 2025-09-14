A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Final Maçı Sonrası Bakırköy'deki Görüntüler Canlı Yayında
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçının ardından Bakırköy'deki görüntüleri, DHA Feed 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Basketbol severler, takımın heyecanını ve atmosferini yakından takip edebilecekler. Bu özel anlar, izleyicilere milli takımın bu önemli müsabakası sonrası yaşanan duygusal anları sunacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçının ardından Bakırköy'deki görüntüleri DHA Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor