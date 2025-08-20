Lausanne-Sport'ta Basın Toplantısı: Teknik Direktör Zeidler ve Custodio Açıklamalarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lausanne-Sport'un Teknik Direktörü Peter Zeidler ve futbolcu Olivier Custodio, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Toplantı, DHA Feed1 tarafından CANLI olarak yayınlanıyor. Takımın durumu, hedefleri ve oyuncular hakkında bilgi verilecek. İzleyiciler, direkt olarak bu gelişmeleri takip edebilir.

Lausanne-Sport Teknik Direktörü Peter Zeidler ve oyuncusu Olivier Custodio'nun basın toplantısını DHA Feed1'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'in 40 günlük suyu kaldı

O büyükşehirde tehlike çanları çalıyor! 40 günlük su kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.