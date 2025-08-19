Wagner Pina, Kasımpaşa Maçından Sonra Açıklamalarda Bulundu
Trabzonspor'un oyuncusu Wagner Pina, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DHA Feed 2'den canlı yayınlanan bu açıklamalarda, Pina'nın maç performansı, takımın durumu ve hedefleri hakkında bilgiler verildi. İzleyiciler, Pina'nın görüşlerini ve değerlendirmelerini takip edebileceği bu önemli anı kaçırmamış oldu.
