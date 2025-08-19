Wagner Pina, Kasımpaşa Maçından Sonra Açıklamalarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un oyuncusu Wagner Pina, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DHA Feed 2'den canlı yayınlanan bu açıklamalarda, Pina'nın maç performansı, takımın durumu ve hedefleri hakkında bilgiler verildi. İzleyiciler, Pina'nın görüşlerini ve değerlendirmelerini takip edebileceği bu önemli anı kaçırmamış oldu.

Trabzonspor forması giyen Wagner Pina'nın Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi

Ümit Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

Henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.