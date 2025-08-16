Galatasaraylı Davinson Sanchez'ten Açıklamalar

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, DHA Feed 2 üzerinden yaptığı canlı yayınla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanchez, takımın performansı, sezon hedefleri ve kişisel durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Taraftarların merakla beklediği bu açıklamalar, futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
