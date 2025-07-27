Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Önemli Açıklamalar

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, DHA Feed 2 üzerinden canlı olarak yaptığı basın toplantısında, takımın durumu ve hedefleri konusunda önemli açıklamalar yaptı. Mourinho'nun yorumları, futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları tarafından merakla bekleniyor ve büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI olarak yayımlamaktayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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