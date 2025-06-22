Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol İmza Töreninde
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol için düzenlenen imza töreni, DHA Feed 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar ve spor severler, Gisdol'un kulüple olan ilk resmi tanışmasını izleyerek yeni dönemin heyecanını paylaşıyor. İmza töreninde Gisdol'un hedefleri ve kulübe dair düşünceleri de aktarılacak.
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol için düzenlenen imza törenini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor