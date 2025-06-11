Vincenzo Montella'dan Meksika Maçı Sonrası Açıklamalar
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. DHA Feed 2 üzerinden canlı yayınlanan bu açıklamalar, takımın performansı ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında önemli bilgiler içeriyor. Futbolseverlerin dikkatle takip ettiği bu anlar, Montella'nın stratejileri ve maç sonrası analizleri üzerine odaklanıyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Meksika maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor