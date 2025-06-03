CANLI YAYIN DUYURUSU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 1905-AGS Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara'da Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluk Gecesi etkinliğindeki konuşmasını DHA FEED2'den CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 1905-AGS Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Ankara'da Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluk Gecesi etkinliğindeki konuşmasını DHA FEED2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor