Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları CANLI yayınlandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Tamı tamına 1,5 ton! 'Toros Kaplanı' isimli boğa, pazara ayak basar basmaz satıldı
AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Defalarca alkollü yakalandı, ehliyetin nerde diyen polise "Sizde" diye yanıt verdi
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi